Самолёт Уральских авиалиний застрял в Дубае из-за плохого самочувствия пассажирки
Самолёт Уральских авиалиний четвёртый час не может вылететь из Дубая в Москву
Самолёт Уральских авиалиний уже четвёртый час не может вылететь из Дубая в Москву. Как выяснил телеграм-канал SHOT, воздушное судно направилось в российскую столицу, однако вернулось в аэропорт из-за плохого самочувствия пассажирки.
Самолёт Уральских авиалиний четвёртый час не может вылететь из Дубая в Москву. Видео © T.me / SHOT
Пассажиры рейса в беседе с SHOT рассказали, что самолёт вылетел в Москву с опозданием на один час — в 18:30 мск. Во время полёта одной женщине стало плохо — и пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета.
В результате люди ждут вылета уже более четырёх часов. Экипаж сообщил им, что пилоты ждут разрешения на пересечение воздушного пространства. При этом из самолёта никого не выпускают из-за того, что "так будет ещё дольше". По словам очевидца, пассажирам предоставили только воду.
Ранее Life.ru рассказывал, что самолёт рейса FV6165 авиакомпании "Россия" успешно сел в Саранске, однако при рулёжке на полосе лайнер въехал в гору снега. На борту судна находились тренеры Татьяна Тарасова, Светлана Соколовская и Алексей Тихонов, которые прилетели на первенство России среди юниоров по фигурному катанию. При этом пассажиры спокойно восприняли ЧП, Life.ru публиковал видео их реакции.
T.me / SHOT