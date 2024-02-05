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5 февраля, 18:48

Самолёт с тренером Тарасовой врезался в сугроб на ВПП в аэропорту Саранска

Самолёт врезался в сугроб после приземления в аэропорту Саранска. Обложка © T.me / SHOT

Самолёт врезался в сугроб после приземления в аэропорту Саранска. Обложка © T.me / SHOT

Самолёт с известными фигуристами, следовавший из Москвы, врезался в сугроб после приземления в Саранске. Об этом сообщает SHOT.

Рейс FV6165 авиакомпании "Россия" успешно сел в 20:28, однако при рулёжке на взлётно-посадочной полосе борт резко въехал в гору снега. В этот момент на борту воздушного судна находились тренеры Татьяна Тарасова, Светлана Соколовская и Алексей Тихонов. Они прилетели в столицу Мордовии на первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

По предварительной информации, никто не пострадал. Сейчас рядом с воздушным судном расчищают территорию, чтобы пассажиры могли выбраться и сесть в автобус. В настоящее время аэропорт Саранска временно закрыт, воздушное судно готовятся буксировать на стоянку.

Пассажирский самолёт подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Хабаровске
Пассажирский самолёт подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Хабаровске

А ранее самолёт Boeing 737 авиакомпании S7 рейсом Москва – Томск экстренно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво. Экипажу удалось посадить воздушное судно с одним работающим двигателем. Посадка прошла в штатном режиме.

Александра Мышляева
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