Самолёт с тренером Тарасовой врезался в сугроб на ВПП в аэропорту Саранска

Самолёт с известными фигуристами, следовавший из Москвы, врезался в сугроб после приземления в Саранске. Об этом сообщает SHOT.

Рейс FV6165 авиакомпании "Россия" успешно сел в 20:28, однако при рулёжке на взлётно-посадочной полосе борт резко въехал в гору снега. В этот момент на борту воздушного судна находились тренеры Татьяна Тарасова, Светлана Соколовская и Алексей Тихонов. Они прилетели в столицу Мордовии на первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

По предварительной информации, никто не пострадал. Сейчас рядом с воздушным судном расчищают территорию, чтобы пассажиры могли выбраться и сесть в автобус. В настоящее время аэропорт Саранска временно закрыт, воздушное судно готовятся буксировать на стоянку.