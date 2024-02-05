Пассажирский самолёт подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Хабаровске
Самолёт Хабаровск – Николаевск-на-Амуре вернулся в аэропорт вылета
Пассажирский самолёт рейсом Хабаровск – Николаевск-на-Амуре запросил разрешение вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности. В воздушной гавани сообщили, что борт решили посадить.
"Он возвращается, идёт на посадку из-за неисправности. Он вырабатывал топливо, но сейчас уже будет заходить на посадку", — рассказали в хабаровском аэропорту.
А ранее самолёт Boeing 737 авиакомпании S7 рейсом Москва – Томск экстренно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за отказа двигателя. Экипажу удалось посадить воздушное судно с одним работающим двигателем. Посадка прошла в штатном режиме.
unsplash.com / Caleb Woods