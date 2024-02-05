Пассажирский самолёт подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Хабаровске

Пассажирский самолёт рейсом Хабаровск – Николаевск-на-Амуре запросил разрешение вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности. В воздушной гавани сообщили, что борт решили посадить.

"Он возвращается, идёт на посадку из-за неисправности. Он вырабатывал топливо, но сейчас уже будет заходить на посадку", — рассказали в хабаровском аэропорту.