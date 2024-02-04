Студенты-медики предотвратили трагедию в самолёте Владивосток – Москва
Студенты-медики спасли пассажирку рейса Владивосток – Москва, упавшую в обморок
Студенты медицинского колледжа Уссурийска оказали первую помощь женщине на рейсе Владивосток – Москва, которая упала в обморок. Подробности сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Приморского края.
"В полёте одна из пассажирок почувствовала себя плохо и начала терять сознание, ребята тут же подключились к оказанию первой помощи, поскольку несколько студентов работают на станции скорой медицинской помощи в городе Уссурийске уже несколько лет", — отметили в Минздраве.
Тем временем командир самолёта сообщил наземным службам о ЧП на борту. На земле пассажирку уже ждала бригада медиков аэропорта Шереметьево.
А ранее самолёт Boeing 737 авиакомпании S7 рейсом Москва – Томск экстренно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за отказа двигателя. Экипажу удалось посадить воздушное судно с одним работающим двигателем. Посадка прошла в штатном режиме.
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