Студенты-медики предотвратили трагедию в самолёте Владивосток – Москва

"В полёте одна из пассажирок почувствовала себя плохо и начала терять сознание, ребята тут же подключились к оказанию первой помощи, поскольку несколько студентов работают на станции скорой медицинской помощи в городе Уссурийске уже несколько лет", — отметили в Минздраве.