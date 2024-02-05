"Бывает": Пассажиры спокойно восприняли выкат за пределы ВПП самолёта в Саранске

Пассажиры рейса Москва – Саранск поделились первыми эмоциями от неудачной рулёжки самолёта, в результате которой авиалайнер выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и врезался в сугроб. Видео с места происшествия публикует SHOT.

На кадрах видно, как люди организованно покидают воздушное судно через дверь в хвостовой части. Для доставки пассажиров обратно в терминал к месту инцидента были отправлены автобусы.

"Вот так вот мы заехали, друзья, в снег. Бывает, резко свернули со взлётно-посадочной полосы", — снисходительно прокомментировал произошедшее автор ролика.

Самолёт выкатился за пределы ВПП в Саранске. Видео © T.me / SHOT