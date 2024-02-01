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1 февраля, 07:28

В аэропорту на западе Японии столкнулись два пассажирских самолёта

Kyodo: Два пассажирских самолёта столкнулись в японской Осаке, пострадавших нет

В аэропорту Итами, расположенном в японской Осаке, столкнулись два пассажирских самолёта авиакомпании All Nippon Airways. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на компанию – оператора воздушной гавани.

Инцидент произошёл в 04:10 мск во внутреннем терминале, причины инцидента не уточняются. Предварительно, пострадавших нет.

Напомним, недавно в Токио произошёл подобный инцидент, который, правда, закончился куда трагичнее: 2 января пассажирский лайнер авиакомпании Japan Airlines, прилетевший из Саппоро, вспыхнул сразу после посадки из-за столкновения с военно-транспортным самолётом DHC-8. Несмотря на полностью выгоревший фюзеляж, никто из 379 пассажиров не погиб. В то же время пять человек, находившихся внутри военного самолёта, погибли.

При столкновении двух самолётов в аэропорту Токио пострадало 17 человек, пишут СМИ
При столкновении двух самолётов в аэропорту Токио пострадало 17 человек, пишут СМИ
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Shutterstock

Матвей Константинов
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