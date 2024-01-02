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2 января, 16:16

При столкновении двух самолётов в аэропорту Токио пострадало 17 человек, пишут СМИ

NHK: В аэропорту Токио при столкновении двух самолётов пострадало 17 человек

В Токио при посадке загорелся самолёт. Обложка © X (Twitter) / Breaking Aviation News &amp; Videos

В Токио при посадке загорелся самолёт. Обложка © X (Twitter) / Breaking Aviation News & Videos

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения самолёта береговой охраны Японии и пассажирского лайнера авиакомпании Japan Airlines в токийском аэропорту. Об этом сообщает телеканал NHK.

В аэропорту Токио тушат самолёты, столкнувшиеся на полосе. Видео © X (Twitter) / o19289789

Там добавили, что травмы получили 16 пассажиров лайнера и один человек, находившийся на борту самолёта береговой охраны. Однако представители самой авиакомпании информацию о пострадавших не подтвердили. Они отметили, что связываются сейчас со всеми пассажирами рейса и уточняют их состояние.

"К настоящему времени четыре человека пожаловались на плохое самочувствие после инцидента", — пояснили в авиакомпании.

У самолёта UTair во время полёта отказал двигатель
У самолёта UTair во время полёта отказал двигатель

Напомним, в Токио в международном аэропорту Ханэда во время посадки загорелся самолёт японской авиакомпании Japan Airlines. Он прилетел в столицу страны из Саппоро. На борту загоревшегося лайнера находилось 379 человек, в том числе восемь детей. Пожарные несколько часов тушили пламя, почти полностью сгорел фюзеляж. Причиной ЧП стало столкновение с военно-транспортным самолётом DHC-8, произошедшее уже после приземления. Пять человек, находившихся на борту военно-транспортного воздушного судна, погибли.

Дарья Нарыкова
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