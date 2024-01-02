При столкновении двух самолётов в аэропорту Токио пострадало 17 человек, пишут СМИ

По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения самолёта береговой охраны Японии и пассажирского лайнера авиакомпании Japan Airlines в токийском аэропорту. Об этом сообщает телеканал NHK .

Там добавили, что травмы получили 16 пассажиров лайнера и один человек, находившийся на борту самолёта береговой охраны. Однако представители самой авиакомпании информацию о пострадавших не подтвердили. Они отметили, что связываются сейчас со всеми пассажирами рейса и уточняют их состояние.