При столкновении двух самолётов в аэропорту Токио пострадало 17 человек, пишут СМИ
NHK: В аэропорту Токио при столкновении двух самолётов пострадало 17 человек
В Токио при посадке загорелся самолёт. Обложка © X (Twitter) / Breaking Aviation News & Videos
По меньшей мере 17 человек пострадали в результате столкновения самолёта береговой охраны Японии и пассажирского лайнера авиакомпании Japan Airlines в токийском аэропорту. Об этом сообщает телеканал NHK.
В аэропорту Токио тушат самолёты, столкнувшиеся на полосе. Видео © X (Twitter) / o19289789
Там добавили, что травмы получили 16 пассажиров лайнера и один человек, находившийся на борту самолёта береговой охраны. Однако представители самой авиакомпании информацию о пострадавших не подтвердили. Они отметили, что связываются сейчас со всеми пассажирами рейса и уточняют их состояние.
"К настоящему времени четыре человека пожаловались на плохое самочувствие после инцидента", — пояснили в авиакомпании.
Напомним, в Токио в международном аэропорту Ханэда во время посадки загорелся самолёт японской авиакомпании Japan Airlines. Он прилетел в столицу страны из Саппоро. На борту загоревшегося лайнера находилось 379 человек, в том числе восемь детей. Пожарные несколько часов тушили пламя, почти полностью сгорел фюзеляж. Причиной ЧП стало столкновение с военно-транспортным самолётом DHC-8, произошедшее уже после приземления. Пять человек, находившихся на борту военно-транспортного воздушного судна, погибли.