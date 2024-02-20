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20 февраля, 07:32

Летевший в Шанхай самолёт экстренно сел в Гонконге из-за вспыхнувшего пауэрбанка

Самолёт Airbus A320 авиакомпании Royal Air, выполнявший рейс Катиклан – Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге из-за загоревшегося пауэрбанка. Как пишет HK01, устройство принадлежало одному из пассажиров, который решил зарядить свой iPad.

Летевший в Шанхай самолёт экстренно сел в Гонконге из-за вспыхнувшего пауэрбанка. Видео © Weibo / 點新聞dotdotnews

В салоне возникло задымление, однако пострадавших нет. Из-за вынужденной посадки борт прибыл в Шанхай с задержкой в более чем три часа. На опубликованном видео — обстановка в салоне после возгорания.

Аэробус экстренно посадили на Сахалине из-за возгорания пауэрбанка на борту
Аэробус экстренно посадили на Сахалине из-за возгорания пауэрбанка на борту

Напомним, подобный случай приключился в России минувшей осенью: в Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот", приземлившемся в Москве, загорелся телефон одного из пассажиров. Причиной оказался аккумулятор устройства. Пострадавших нет.

Обложка ©

ТАСС / EPA / ROLEX DELA PENA

Матвей Константинов
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