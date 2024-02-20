Летевший в Шанхай самолёт экстренно сел в Гонконге из-за вспыхнувшего пауэрбанка
Самолёт Airbus A320 авиакомпании Royal Air, выполнявший рейс Катиклан – Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге из-за загоревшегося пауэрбанка. Как пишет HK01, устройство принадлежало одному из пассажиров, который решил зарядить свой iPad.
Летевший в Шанхай самолёт экстренно сел в Гонконге из-за вспыхнувшего пауэрбанка. Видео © Weibo / 點新聞dotdotnews
В салоне возникло задымление, однако пострадавших нет. Из-за вынужденной посадки борт прибыл в Шанхай с задержкой в более чем три часа. На опубликованном видео — обстановка в салоне после возгорания.
Напомним, подобный случай приключился в России минувшей осенью: в Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот", приземлившемся в Москве, загорелся телефон одного из пассажиров. Причиной оказался аккумулятор устройства. Пострадавших нет.
ТАСС / EPA / ROLEX DELA PENA