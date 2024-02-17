Регион

Уведомления отключены

17 февраля, 11:24

Самолёт Ульяновск – Сочи экстренно сел в Махачкале из-за пассажира с гипертонией

Самолёт авиакомпании "Икар", выполнявший рейс Ульяновск – Сочи, экстренно сел в аэропорту Махачкалы, сообщил телеграм-канал Aviaincident.

Всё произошло 15 февраля. Около девяти вечера пилоты подали сигнал тревоги и доложили диспетчерам из Ростова-на-Дону о пассажире, которому стало плохо во время полёта. Экипаж принял решение экстренно приземлиться на запасной аэродром в Махачкале.

В 21:24 по московскому времени самолёт благополучно сел, и пассажира с гипертонией отдали медикам. При этом уже через час воздушное судно вновь взмыло в небо, и рейс продолжился. О состоянии мужчины информации не поступало.

Пассажирский самолёт подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Хабаровске
Пассажирский самолёт подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Хабаровске

А ранее Life.ru писал, что пассажир умер на борту самолёта авиакомпании "Северсталь". Пилоты запросили экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково, однако спасти мужчину не удалось. Причину смерти установят судмедэксперты.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
  • Краснодарский край
  • Ульяновская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров