Самолёт Ульяновск – Сочи экстренно сел в Махачкале из-за пассажира с гипертонией

Самолёт авиакомпании "Икар", выполнявший рейс Ульяновск – Сочи, экстренно сел в аэропорту Махачкалы, сообщил телеграм-канал Aviaincident.

Всё произошло 15 февраля. Около девяти вечера пилоты подали сигнал тревоги и доложили диспетчерам из Ростова-на-Дону о пассажире, которому стало плохо во время полёта. Экипаж принял решение экстренно приземлиться на запасной аэродром в Махачкале.

В 21:24 по московскому времени самолёт благополучно сел, и пассажира с гипертонией отдали медикам. При этом уже через час воздушное судно вновь взмыло в небо, и рейс продолжился. О состоянии мужчины информации не поступало.