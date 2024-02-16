Пассажир "Северстали" умер во время рейса "Калининград –Петрозаводск"

58-летний мужчина умер на борту самолёта авиакомпании "Северсталь" во время рейса из Калининграда в Петрозаводск, сообщает Mash.

Пилоты запросили экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково, однако спасать пассажира было уже поздно, он скончался до приземления воздушного судна. Других подробностей случившегося пока нет. Причину смерти установят судмедэксперты.