Пассажир "Северстали" умер во время рейса "Калининград –Петрозаводск"
58-летний мужчина умер на борту самолёта авиакомпании "Северсталь" во время рейса из Калининграда в Петрозаводск, сообщает Mash.
Пилоты запросили экстренную посадку в петербургском аэропорту Пулково, однако спасать пассажира было уже поздно, он скончался до приземления воздушного судна. Других подробностей случившегося пока нет. Причину смерти установят судмедэксперты.
А ранее Life.ru рассказывал, что в американском аэропорту штата Юта мужчина залез в двигатель самолёта и умер. Он проник на охраняемую территорию воздушной гавани через запасной выход терминала. Примечательно, что мотор не работал, так как воздушное судно находилось на антиобледенительной площадке. Поэтому точная причина смерти пока неизвестна.
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