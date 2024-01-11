Футболисты сборной Гамбии потеряли сознание из-за нехватки кислорода в самолёте

Несколько спортсменов из сборной Гамбии по футболу потеряли сознание в самолёте во время рейса в Кот-д'Ивуар на Кубок африканских наций. Журналист Сане Маланг в соцсети Х рассказал, что инцидент случился из-за нехватки кислорода на борту.

По предварительной версии, нехватка воздуха возникла из-за маленьких размеров воздушного судна. Сообщается, что сборная находилась в нём в полном составе. Маланг отметил, что два игрока до сих пор находятся в шоковом состоянии. После происшествия самолёт вернулся обратно в Гамбию.

Первый матч Гамбии на Кубке африканских наций должен состояться 15 января. Противниками выступят сенегальцы. Гамбийские спортсмены играют в группе С, позже они встретятся со сборными Камеруна и Гвинеи.