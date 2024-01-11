Футболисты сборной Гамбии потеряли сознание из-за нехватки кислорода в самолёте
Сборная Гамбии по футболу перед полётом. Обложка © X / Official GFF
Несколько спортсменов из сборной Гамбии по футболу потеряли сознание в самолёте во время рейса в Кот-д'Ивуар на Кубок африканских наций. Журналист Сане Маланг в соцсети Х рассказал, что инцидент случился из-за нехватки кислорода на борту.
По предварительной версии, нехватка воздуха возникла из-за маленьких размеров воздушного судна. Сообщается, что сборная находилась в нём в полном составе. Маланг отметил, что два игрока до сих пор находятся в шоковом состоянии. После происшествия самолёт вернулся обратно в Гамбию.
Первый матч Гамбии на Кубке африканских наций должен состояться 15 января. Противниками выступят сенегальцы. Гамбийские спортсмены играют в группе С, позже они встретятся со сборными Камеруна и Гвинеи.
Ранее Лайф сообщал, что экс-игрок сборной Ганы Двамена умер во время футбольного матча в Албании. Прибывшие медики определили у 28-летнего футболиста сердечный приступ и отвезли в больницу, но спасти его не удалось — спортсмен скончался по пути в клинику.