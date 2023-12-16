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16 декабря, 18:25

"Мы все за него молимся": В Англии футболист второй раз в жизни потерял сознание во время матча

Защитник клуба "Лутон Таун" Том Локьер потерял сознание во время матча АПЛ

<p>Защитник клуба Английской премьер-лиги "Лутон Таун" Том Локьер потерял сознание во время матча против "Борнмута". Обложка © Getty Images / Mike Hewitt</p>

Защитник клуба Английской премьер-лиги "Лутон Таун" Том Локьер потерял сознание во время матча против "Борнмута". Обложка © Getty Images / Mike Hewitt

Защитник и капитан ФК "Лутон Таун" Том Локьер потерял сознание во время матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Борнмута". Инцидент произошёл на 60-й минуте, когда счёт был 1:1.

Футболист рухнул на газон, находясь на поле. На помощь ему сразу же подоспели стоявшие рядом игроки, а затем прибежали медики и унесли его на носилках в подтрибунное помещение. В пресс-службе "Лутона" уже сообщили, что 29-летний валлийский защитник был доставлен в больницу, сейчас он уже в сознании. Изначально игру просто прервали, но вскоре вовсе отменили.

"Мы все надеемся и молимся за нашего лидера и капитана Тома Локьера, который, к счастью, пришёл в себя и был доставлен в больницу. Мы не знаем в полной мере, что произошло и каковы следующие шаги, но благодарим "Борнмут" и медперсонал обеих команд за их немедленную реакцию", — говорится в сообщении клуба, опубликованном в соцсетях.

Стоит отметить, что с Локьером подобный инцидент уже случался. В мае этого года он потерял сознание во время решающей игры Чемпионшипа (второй по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии) за выход в АПЛ против "Ковентри Сити". Известно, что в июне футболист перенёс операцию на сердце (тогда у него обнаружили редкую патологию).

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Ранее Лайф сообщал, что экс-игрок сборной Ганы Двамена умер во время футбольного матча в Албании. Прибывшие медики определили у 28-летнего футболиста сердечный приступ и отвезли в больницу, но спасти его не удалось — спортсмен скончался по пути в клинику.

Наталья Исакова
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