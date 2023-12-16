"Мы все за него молимся": В Англии футболист второй раз в жизни потерял сознание во время матча
Защитник клуба "Лутон Таун" Том Локьер потерял сознание во время матча АПЛ
Защитник клуба Английской премьер-лиги "Лутон Таун" Том Локьер потерял сознание во время матча против "Борнмута". Обложка © Getty Images / Mike Hewitt
Защитник и капитан ФК "Лутон Таун" Том Локьер потерял сознание во время матча 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Борнмута". Инцидент произошёл на 60-й минуте, когда счёт был 1:1.
Футболист рухнул на газон, находясь на поле. На помощь ему сразу же подоспели стоявшие рядом игроки, а затем прибежали медики и унесли его на носилках в подтрибунное помещение. В пресс-службе "Лутона" уже сообщили, что 29-летний валлийский защитник был доставлен в больницу, сейчас он уже в сознании. Изначально игру просто прервали, но вскоре вовсе отменили.
"Мы все надеемся и молимся за нашего лидера и капитана Тома Локьера, который, к счастью, пришёл в себя и был доставлен в больницу. Мы не знаем в полной мере, что произошло и каковы следующие шаги, но благодарим "Борнмут" и медперсонал обеих команд за их немедленную реакцию", — говорится в сообщении клуба, опубликованном в соцсетях.
Стоит отметить, что с Локьером подобный инцидент уже случался. В мае этого года он потерял сознание во время решающей игры Чемпионшипа (второй по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии) за выход в АПЛ против "Ковентри Сити". Известно, что в июне футболист перенёс операцию на сердце (тогда у него обнаружили редкую патологию).
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