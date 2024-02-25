Кричал матом и замахивался на людей: Пьяный пассажир самолёта устроил дебош прямо в воздухе
Пьяный пассажир устроил дебош на борту рейса Москва – Бангкок
Пассажир самолёта, выполнявшего рейс Москва – Бангкок, прямо в воздухе устроил дебош. По данным SHOT, проблемы с законом 23 февраля себе нажил некий Сергей Б., который перед полётом перебрал с алкоголем и начал вести себя крайне агрессивно.
Так, мужчина кричал матом и замахивался на других пассажиров. Мужчина не реагировал на требования бортпроводников и был успокоен пластмассовыми наручниками. Вместе с ним летело ещё около 350 человек. По прилёте дебошира передали местным правоохранителям.
Ранее в Перми задержали пассажира рейса Сургут – Москва, устроившего в небе настоящий кровавый дебош под наркотиками. Из-за проделок мужчины пилотам пришлось запрашивать экстренную посадку. Полицейские нашли при нём пакетики с мефедроном. Заведено уголовное дело.
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