Беременность, "бомба", аэропорт: Более 150 человек стали жертвами семейной драмы в самолёте Ural Airlines

Рейс "Уральских авиалиний" из Петербурга в Худжанд (Таджикистан) задержали на шесть часов из-за звонка о бомбе, якобы находящейся в багаже беременной пассажирки. По сведениям SHOT, всё дело оказалось в семейной драме — муж соврал, чтобы помешать жене улететь от него к своим родителям.

Звонок поступил сегодня около 2 часов ночи в аэропорт Пулково. 30-летний мужчина заявил сотрудникам кол-центра, что на борту самолёта в Худжанд готовится теракт, а взорваться может подозрительный предмет в багаже его супруги. Из лайнера эвакуировали 148 пассажиров и девять членов экипажа. Самолёт и весь багаж осмотрели кинологи, но ничего подозрительного и опасного найдено не было.

Ясность внесла беременная жена звонившего. Она сообщила, что за час до вылета поругалась по телефону с мужем и рассказала о возвращении в Таджикистан к маме с папой. Это вывело супруга из себя, он начал кричать, что никуда её не отпустит. Именно после его звонка рейс U6-2641 "Уральских авиалиний" задержали на шесть часов, пассажирам раздали еду и питьё. Около 8 утра заменили экипаж, самолёт вылетел в Худжанд.

А вспыльчивого "минёра" ищут. Ему может грозить до трёх лет ограничения свободы по уголовной статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".