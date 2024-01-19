Неадекват под мефедроном устроил кровавый хоррор на борту самолёта и нарвался на уголовку

В Перми сотрудники полиции задержали пассажира рейса Сургут – Москва, устроившего в небе кровавый дебош. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, из-за проделок неадеквата бортпроводникам пришлось "ограничить его передвижения", а пилотам — запросить экстренную посадку.

В Перми задержали пассажира самолёта, устроившего кровавый дебош под наркотиками. Видео © Telegram / Ирина Волк

"После приземления наряд патрульно-постовой службы задержал нарушителя и доставил в отдел полиции. В кармане его куртки и на полу самолёта были найдены пакетики с мефедроном", — отметила она в телеграм-канале.