Неадекват под мефедроном устроил кровавый хоррор на борту самолёта и нарвался на уголовку
В Перми задержали пассажира самолёта, устроившего кровавый дебош под наркотиками
В Перми сотрудники полиции задержали пассажира рейса Сургут – Москва, устроившего в небе кровавый дебош. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, из-за проделок неадеквата бортпроводникам пришлось "ограничить его передвижения", а пилотам — запросить экстренную посадку.
В Перми задержали пассажира самолёта, устроившего кровавый дебош под наркотиками. Видео © Telegram / Ирина Волк
"После приземления наряд патрульно-постовой службы задержал нарушителя и доставил в отдел полиции. В кармане его куртки и на полу самолёта были найдены пакетики с мефедроном", — отметила она в телеграм-канале.
После жутковатого перформанса воздушное судно продолжило полёт в столицу. На дебошира составили административные протоколы за неповиновение требованиям правоохранителей, употребление "запрещёнки" и завели уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Судя по опубликованному Ириной Волк видео, будучи в отделе полиции, свои действия он комментировать отказался.
Ранее две очень громкие россиянки на два с половиной часа задержали вылет рейса Пхукет – Москва. Девушки устроили истерику из-за духоты в салоне и попросили высадить их. Никто более на условия внутри воздушного судна не жаловался.
Telegram / Ирина Волк