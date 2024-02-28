Штормовой ветер чуть не оторвал дверь самолёта "НордСтар" Новосибирск – Норильск

Штормовой ветер чуть не оторвал дверь самолёта Boeing 737 (RA-73255) авиакомпании NordStar ("НордСтар"), который выполнял рейс TYA 916 из Новосибирска в Норильск. По сведениям SHOT, всё произошло после приземления.

После посадки пассажирский самолёт подъехал на стоянку, стюарды открыли входную дверь. В этот момент и подул сильный ветер, который чуть не сорвал её. В итоге из-за повреждения гидравлического демпфера самолёт было решено отстранить от полётов.