Штормовой ветер чуть не оторвал дверь самолёта "НордСтар" Новосибирск – Норильск
Штормовой ветер чуть не оторвал дверь самолёта Boeing 737 (RA-73255) авиакомпании NordStar ("НордСтар"), который выполнял рейс TYA 916 из Новосибирска в Норильск. По сведениям SHOT, всё произошло после приземления.
После посадки пассажирский самолёт подъехал на стоянку, стюарды открыли входную дверь. В этот момент и подул сильный ветер, который чуть не сорвал её. В итоге из-за повреждения гидравлического демпфера самолёт было решено отстранить от полётов.
Ремонт завершился за день, сегодня самолёт был допущен к дальнейшей эксплуатации.
К слову, это не первый инцидент с "боингами" за последние месяцы. В январе Boeing 737 MAX 9, находясь на высоте пять тысяч метров, потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором. Кроме того, на ближайших к оторванной дверной заглушке сиденьях ветром сдуло подголовники, а у одного — спинку. В тот момент на борту находились 171 пассажир и шесть членов экипажа. Никто из них, к счастью, не пострадал. После случившегося в США, Европе и Турции временно отказались от эксплуатации Boeing 737 MAX 9.
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