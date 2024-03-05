Появилось видео с места крушения самолёта, рухнувшего у проезжей части в Теннесси
News Channel 5: Небольшой самолёт разбился рядом с трассой в Теннесси
Место падения самолёта на трассе в Теннесси. Обложка © Х / God JB Pricker (Parody)
Одномоторный самолёт разбился рядом с проезжей частью в американском штате Теннесси. Как передаёт News Channel 5, происшествие случилось поблизости от шоссе I-40 в Западном Нашвилле.
Небольшой самолёт разбился на трассе в Теннесси. Видео © Х / Millitary Nerd
Журналисты сообщили, что инцидент произошёл в понедельник, 4 марта, вечером, около 20:00 по местному времени (05:00 вторник по мск). По данным канала, воздушное судно разбилось сразу за магазином Costco в квартале 6600 на улице Шарлотт Пайк.
Предположительной причиной аварии стали проблемы с двигателем. Также сообщается, что несколько находившихся на борту самолёта человек погибли.
Ранее Life.ru писал, что вертолёт AH-64 Apache Нацгвардии США потерпел крушение на территории Миссисипи. Экипаж винтокрылой машины не уцелел.