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5 марта, 05:03

Появилось видео с места крушения самолёта, рухнувшего у проезжей части в Теннесси

News Channel 5: Небольшой самолёт разбился рядом с трассой в Теннесси

Место падения самолёта на трассе в Теннесси. Обложка © Х / God JB Pricker (Parody)

Место падения самолёта на трассе в Теннесси. Обложка © Х / God JB Pricker (Parody)

Одномоторный самолёт разбился рядом с проезжей частью в американском штате Теннесси. Как передаёт News Channel 5, происшествие случилось поблизости от шоссе I-40 в Западном Нашвилле.

Небольшой самолёт разбился на трассе в Теннесси. Видео © Х / Millitary Nerd

Журналисты сообщили, что инцидент произошёл в понедельник, 4 марта, вечером, около 20:00 по местному времени (05:00 вторник по мск). По данным канала, воздушное судно разбилось сразу за магазином Costco в квартале 6600 на улице Шарлотт Пайк.

Предположительной причиной аварии стали проблемы с двигателем. Также сообщается, что несколько находившихся на борту самолёта человек погибли.

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Ранее Life.ru писал, что вертолёт AH-64 Apache Нацгвардии США потерпел крушение на территории Миссисипи. Экипаж винтокрылой машины не уцелел.

Алексей Соловьёв
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