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23 февраля, 23:15

Истребители осуществили перехват неизвестного аэростата на западе США

Силы Командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) осуществили перехват неопознанного высотного аэростата, зафиксированного в небе Соединённых Штатов. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал ABC.

Высота полёта воздушного объекта составила 13-14 километров. По информации NORAD, переносимый летательным аппаратом груз не несёт угрозу для национальной безопасности США.

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Напомним, что аэростат был обнаружен в небе над Соединёнными Штатами в пятницу. Он пролетал над Колорадо и двигался в восточном направлении. Принадлежность и назначение устройства не установлены.

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ТАСС / EPA / NELL REDMOND

Илья Пушкарев
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