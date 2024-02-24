Истребители осуществили перехват неизвестного аэростата на западе США
Силы Командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) осуществили перехват неопознанного высотного аэростата, зафиксированного в небе Соединённых Штатов. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал ABC.
Высота полёта воздушного объекта составила 13-14 километров. По информации NORAD, переносимый летательным аппаратом груз не несёт угрозу для национальной безопасности США.
Напомним, что аэростат был обнаружен в небе над Соединёнными Штатами в пятницу. Он пролетал над Колорадо и двигался в восточном направлении. Принадлежность и назначение устройства не установлены.
ТАСС / EPA / NELL REDMOND