Истребители осуществили перехват неизвестного аэростата на западе США

Силы Командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) осуществили перехват неопознанного высотного аэростата, зафиксированного в небе Соединённых Штатов. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал ABC.

Напомним, что аэростат был обнаружен в небе над Соединёнными Штатами в пятницу. Он пролетал над Колорадо и двигался в восточном направлении. Принадлежность и назначение устройства не установлены.