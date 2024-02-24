Военные следят за неопознанным объектом в небе над западом США

Происхождение и назначение устройства не установлены. В последний раз неизвестный объект пролетал над Колорадо, вынудив местные власти поднять в воздух боевую авиацию. Впрочем, сведений о его уничтожении не поступало. По данным источников канала, объект не представляет угрозы.