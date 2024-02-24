Военные следят за неопознанным объектом в небе над западом США
CBS: Неизвестный летательный аппарат зафиксирован над западной частью США
Американские военные зафиксировали неизвестный летательный аппарат над западными районами Соединённых Штатов, передаёт телеканал CBS. Высотный воздушный шар движется в восточном направлении.
Происхождение и назначение устройства не установлены. В последний раз неизвестный объект пролетал над Колорадо, вынудив местные власти поднять в воздух боевую авиацию. Впрочем, сведений о его уничтожении не поступало. По данным источников канала, объект не представляет угрозы.
Напомним, что около года назад над США был обнаружен китайский аэростат. Вашингтон принял решение сбить высотный ЛА, чем лишь обострил отношения двух государств.
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