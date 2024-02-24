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23 февраля, 21:57

Военные следят за неопознанным объектом в небе над западом США

CBS: Неизвестный летательный аппарат зафиксирован над западной частью США

Американские военные зафиксировали неизвестный летательный аппарат над западными районами Соединённых Штатов, передаёт телеканал CBS. Высотный воздушный шар движется в восточном направлении.

Происхождение и назначение устройства не установлены. В последний раз неизвестный объект пролетал над Колорадо, вынудив местные власти поднять в воздух боевую авиацию. Впрочем, сведений о его уничтожении не поступало. По данным источников канала, объект не представляет угрозы.

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Напомним, что около года назад над США был обнаружен китайский аэростат. Вашингтон принял решение сбить высотный ЛА, чем лишь обострил отношения двух государств.

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Илья Пушкарев
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