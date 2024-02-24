Боевой вертолёт с экипажем разбился в США во время тренировочного полёта
Вертолёт AH-64 Apache Нацгвардии США потерпел крушение на территории Миссисипи. Экипаж винтокрылой машины не уцелел, сообщил в соцсети X губернатор штата Тейт Ривз.
По словам чиновника, трагедия произошла во время тренировочного полёта над округом Прентисс. На борту вертолёта находились два человека.
"В настоящее время на месте крушения работают бригады безопасности совместно с местными властями", — написал губернатор, призвав помолиться за погибших.
А тем временем в небе над Колорадо был перехвачен неопознанный высотный аэростат. В США уверены, что летательный аппарат не представляет угрозы.
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