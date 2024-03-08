Регион

Уведомления отключены

7 марта, 23:40

Новая фобия: Отлетевшее от Boeing колесо "разбомбило" несколько машин в США

В США Boeing совершил экстренную посадку из-за отлетевшего после взлёта колеса

Пассажирский Boeing 777 с 249 пассажирами на борту не смог выполнить запланированный рейс в Японию из Сан-Франциско из-за отлетевшего после взлёта колеса. Самолёт был вынужден развернуться и совершить экстренную посадку.

Инцидент попал в объектив видеокамеры. На кадрах видно, как элемент шасси отрывается от стойки и устремляется вниз. Колесо приземлилось в районе парковки, повредив несколько автомобилей, а затем выкатилось на территорию аэропорта.

Момент падения колеса со стойки шасси Boeing 777. Видео © X / BNO News

В авиакомпании United Airlines заявили, якобы жизням пассажиров ничто не угрожало. Самолёт оснащён суммарно двенадцатью колёсами на основных стойках и спроектирован таким образом, чтобы безопасно приземляться даже с отсутствием нескольких шин.

Штормовой ветер чуть не оторвал дверь самолёта "НордСтар" Новосибирск – Норильск
Штормовой ветер чуть не оторвал дверь самолёта "НордСтар" Новосибирск – Норильск

Экстренная посадка недавно потребовалась и Boeing 757-200 той же авиакомпании. Во время полёта у воздушного судна начало отрываться крыло. Перепуганные пассажиры записали всё на видео.

Обложка ©

X / BNO News

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров