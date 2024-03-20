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20 марта, 06:07

США будут уведомлять Анкару о нарушающих санкции против РФ турецких компаниях, пишут СМИ

Hürriyet: Турция и США договорились о новой системе по санкциям против РФ

Власти Турции и США договорились о реализации "схемы соблюдения санкций", введённых Вашингтоном против Москвы. По данным газеты Hürriyet, руководство Штатов сначала будет уведомлять Анкару о потенциальных нарушениях её компаниями ограничений, которые действуют в отношении России.

Издание подчёркивает, что реализация этой "схемы соблюдения санкций" должна исправить ситуацию, когда турецкие компании, подозреваемые в ведении коммерческой деятельности с РФ или в предположительных финансовых отношениях с Россией, сразу и без расследования попадали в санкционные списки США. Теперь же Вашингтон будет информировать Анкару о компаниях, потенциально нарушающих санкции, и запрашивать информацию об их делах с РФ. Турция самостоятельно изучит деятельность таких фирм и сообщит о результатах. После этого в случае необходимости будут приниматься меры.

Ранее сообщалось, что турецкие бизнесмены планируют подать в суд на чиновников из США, которые угрожают им санкциями за торговлю с РФ. Утверждалось, что предприниматели намерены обратиться в суд и из-за передачи банками Турции данных о проводимых с Россией операциях. Бизнесменов возмутило, что такую информацию от финучреждений получают американские чиновники.

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Иван Косицын
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