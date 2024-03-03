Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских чиновников ради торговли с Россией

Турецкие бизнесмены планируют подать в суд на чиновников из США, которые угрожают им санкциями за торговлю с РФ. Об этом сообщает Aydinlik.

"По словам турецких бизнесменов, чиновники из США посещают компании и финансовые учреждения и угрожают внести их в санкционный список", — пишет газета.

Издание уточняет, что предприниматели намерены обратиться в суд и из-за передачи турецкими банками данных о проводимых с РФ операциях. Бизнесменов возмущает, что такую информацию от финансовых учреждений получают американские чиновники. На этом фоне Министерство торговли США убрало сведения о дипломатах в генконсульстве в Стамбуле, которые, как сообщается, и угрожали турецким компаниям ограничениями.