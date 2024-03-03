Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских чиновников ради торговли с Россией
Aydinlik: Бизнесмены Турции грозят исками к США из-за угроз за торговлю с РФ
Турецкие бизнесмены планируют подать в суд на чиновников из США, которые угрожают им санкциями за торговлю с РФ. Об этом сообщает Aydinlik.
"По словам турецких бизнесменов, чиновники из США посещают компании и финансовые учреждения и угрожают внести их в санкционный список", — пишет газета.
Издание уточняет, что предприниматели намерены обратиться в суд и из-за передачи турецкими банками данных о проводимых с РФ операциях. Бизнесменов возмущает, что такую информацию от финансовых учреждений получают американские чиновники. На этом фоне Министерство торговли США убрало сведения о дипломатах в генконсульстве в Стамбуле, которые, как сообщается, и угрожали турецким компаниям ограничениями.
Напомним, проблемы с торговлей между Москвой и Анкарой начались в январе после указа американского лидера Джо Байдена от декабря 2023 года. Документ разрешил вводить ограничения против зарубежных банков, которые помогают проводить сделки подсанкционным лицам из РФ или содействуют поставкам оборудования ВПК РФ. Союзники США сочли введение вторичных санкций превышением полномочий.
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