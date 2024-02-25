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25 февраля, 05:19

Союзники США сочли введение вторичных санкций из-за связи с РФ превышением полномочий Вашингтона

Politico: Союзники США сочли введение вторичных санкций превышением полномочий

Ряд союзников Соединённых Штатов считают вторичные санкции, вводимые из-за якобы связи с РФ, превышением полномочий со стороны официального Вашингтона. Об этом пишет газета Politico.

В материале издания указано, что эти ограничения позволяют США наказывать зарубежные фирмы за бизнес с попавшими под санкции российскими компаниями. В качестве примера газета приводит указ американского президента Джо Байдена, согласно которому иностранные банки могут терять доступ к финансовой системе США, если ведут дела с военно-промышленным комплексом России. Этот документ был подписан в конце прошлого года.

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"Некоторые союзники США считают вторичные санкции превышением полномочий Вашингтона, поскольку они могут наносить удар по третьим сторонам, не подпадающим под санкции", — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что ЕС объявил о введении очередного пакета санкций против России. В частности, под ограничения подпали страны, которые помогают нашей стране обходить торговые ограничения. При этом 27 российских организаций оказались в перечне, поскольку помогают военно-промышленной отрасли РФ. Кроме того, о новых санкциях объявили Канада, Австралия, а также США.

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Иван Косицын
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