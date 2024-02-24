Лидеры G7 пообещали не снижать санкционное давление на Россию
Страны "Большой семёрки" планируют и дальше ограничивать экономическое развитие России при помощи санкций. Рестрикции продолжат вводить и в отношении зарубежных компаний, которые помогают Москве обходить запреты, говорится в коммюнике по завершении онлайн-саммита G7.
По словам участников виртуального мероприятия, особое внимание будет уделено физическим и юридическим лицам в третьих странах, при помощи которых РФ приобретает оборудование для военно-промышленного развития и конструирования оружия.
"Мы всё ещё привержены полному применению наших санкций в отношении России и принятию новых мер, если будет необходимо. Мы продолжим в тесном сотрудничестве с третьими странами противодействовать любым попыткам обойти санкции и меры экспортного контроля", — гласит выдержка из совместного заявления.
Кстати, ранее "Большая семёрка" уже пообещала не размораживать российские активы до тех пор, пока Москва не компенсирует Украине ущерб. Тем временем Киеву планируют передать доходы от чужих финансов.
ТАСС / AP / Pavel Golovkin