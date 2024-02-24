Лидеры G7 пообещали не снижать санкционное давление на Россию

Страны "Большой семёрки" планируют и дальше ограничивать экономическое развитие России при помощи санкций. Рестрикции продолжат вводить и в отношении зарубежных компаний, которые помогают Москве обходить запреты, говорится в коммюнике по завершении онлайн-саммита G7.

По словам участников виртуального мероприятия, особое внимание будет уделено физическим и юридическим лицам в третьих странах, при помощи которых РФ приобретает оборудование для военно-промышленного развития и конструирования оружия.