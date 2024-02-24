Регион

Уведомления отключены

24 февраля, 19:07

Лидеры G7 пообещали не снижать санкционное давление на Россию

Страны "Большой семёрки" планируют и дальше ограничивать экономическое развитие России при помощи санкций. Рестрикции продолжат вводить и в отношении зарубежных компаний, которые помогают Москве обходить запреты, говорится в коммюнике по завершении онлайн-саммита G7.

По словам участников виртуального мероприятия, особое внимание будет уделено физическим и юридическим лицам в третьих странах, при помощи которых РФ приобретает оборудование для военно-промышленного развития и конструирования оружия.

"Мы всё ещё привержены полному применению наших санкций в отношении России и принятию новых мер, если будет необходимо. Мы продолжим в тесном сотрудничестве с третьими странами противодействовать любым попыткам обойти санкции и меры экспортного контроля", — гласит выдержка из совместного заявления.

В Киев прибыли премьеры Италии, Канады, Бельгии и глава Еврокомиссии
В Киев прибыли премьеры Италии, Канады, Бельгии и глава Еврокомиссии

Кстати, ранее "Большая семёрка" уже пообещала не размораживать российские активы до тех пор, пока Москва не компенсирует Украине ущерб. Тем временем Киеву планируют передать доходы от чужих финансов.

Обложка ©

ТАСС / AP / Pavel Golovkin

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ЕС
  • Украина
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров