В ЕС анонсировали скорую передачу Киеву доходов от украденных у России активов
Фон дер Ляйен: В ближайшие дни ЕС разрешит использование доходов от активов РФ
В ближайшее дни ЕС разрешит направлять на поддержку Киеву проценты от замороженных российских активов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Эти правовые шаги запущены и будут реализованы в эти дни", — сказала она на пресс-конференции партии ХДС (Христианско-демократический союз Германии) в Берлине, которую транслировал телеканал Phoenix.
При этом фон дер Ляйен не привела никаких подробностей.
Напомним, после начала СВО страны Евросоюза и G7 заморозили российские валютные резервы на сумму почти 300 миллиардов евро. ЕС поддержал решение об использовании доходов от замороженных российских активов. Фон дер Ляйен допускала, что прибыль от замороженных активов РФ направят на оружие для ВСУ. США также решились на использование украденных у России средств — 500 тысяч долларов Вашингтон отправил Эстонии для оказания помощи Киеву.
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