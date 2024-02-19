В ЕС анонсировали скорую передачу Киеву доходов от украденных у России активов

В ближайшее дни ЕС разрешит направлять на поддержку Киеву проценты от замороженных российских активов. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Эти правовые шаги запущены и будут реализованы в эти дни", — сказала она на пресс-конференции партии ХДС (Христианско-демократический союз Германии) в Берлине, которую транслировал телеканал Phoenix.