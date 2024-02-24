В Киев прибыли премьеры Италии, Канады, Бельгии и глава Еврокомиссии
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Обложка © X / Ursula von der Leyen
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев на поезде из Польши, сообщает Reuters.
"Четыре западных лидера, в том числе премьер-министры Италии, Канады и Бельгии, прибыли в субботу в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной", — пишет агентство.
Свой приезд подтвердила Урсула фон дер Ляйен, выложив фото из ж/д вокзала с подписью "Я в Киеве".
Как уже сообщалось ранее, сегодня должна состояться онлайн-встреча лидеров G7 с участием Украины под председательством Мелони. Союзники киевского режима собираются увеличить военную помощь, а также предоставить дополнительные возможности по производству и поставкам оружия, поскольку Незалежная столкнулась с дефицитом артиллерии и перспективой долгого застоя в зоне спецоперации.