В Киев прибыли премьеры Италии, Канады, Бельгии и глава Еврокомиссии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Бельгии Александр де Кроо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыли в Киев на поезде из Польши, сообщает Reuters.

"Четыре западных лидера, в том числе премьер-министры Италии, Канады и Бельгии, прибыли в субботу в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной", — пишет агентство.

Свой приезд подтвердила Урсула фон дер Ляйен, выложив фото из ж/д вокзала с подписью "Я в Киеве".