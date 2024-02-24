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23 февраля, 21:27

Зеленский собрался покинуть Украину и направиться в Армению

Factor TV: Зеленский может посетить Армению в марте

Владимир Зеленский готовится к визиту в Ереван. Поездка намечена на март, точная дата будет известна через несколько дней, сообщил телеканал Factor TV, сославшись на источники.

За подтверждением информации журналисты обратились к поверенному в делах Украины в Армении Валерию Лобачу. Дипломат не опроверг информацию о предстоящем прибытии Зеленского, косвенно намекнув на достоверность этих сведений.

"Могу только сказать, что весна принесёт в Армению много позитивных событий", — цитирует его телеканал.

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А неделей ранее Зеленский совершил небольшое турне по странам Западной Европы. В ходе поездки он заключил с Францией и Германией соглашения о гарантиях безопасности, а также выступил на Мюнхенской конференции.

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Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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