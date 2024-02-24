Зеленский собрался покинуть Украину и направиться в Армению

Владимир Зеленский готовится к визиту в Ереван. Поездка намечена на март, точная дата будет известна через несколько дней, сообщил телеканал Factor TV, сославшись на источники.

За подтверждением информации журналисты обратились к поверенному в делах Украины в Армении Валерию Лобачу. Дипломат не опроверг информацию о предстоящем прибытии Зеленского, косвенно намекнув на достоверность этих сведений.