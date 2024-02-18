Пашинян заявил, что Армения не является союзником России по вопросу Украины

Ереван не является союзником Москвы в ситуации с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской диаспоры Германии.

"Я давно говорил, что Армения в вопросе Украины не является союзником России. И это наша искренняя позиция. Нам очень больно, что мы не можем повлиять на эту ситуацию", — сказал политик, заверив, что украинцы — дружественный армянам народ.