Пашинян отказался арестовывать Путина после присоединения Армении к МУС

Полномочия премьер-министра Армении не дают ему права принимать решение об аресте тех или иных людей. Так на вопрос британской газеты The Daily Telegraph о возможности задержания президента РФ Владимира Путина в Ереване по требованию Международного уголовного суда (МУС) ответил глава кабмина республики Никол Пашинян.

По словам политика, после 2018 года судебная система Армении неоднократно реформировалась. В этой сфере был достигнут большой прогресс, похвастался он.