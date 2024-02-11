Пашинян отказался арестовывать Путина после присоединения Армении к МУС
Пашинян заявил, что не может требовать ареста Путина даже после вступления в МУС
Полномочия премьер-министра Армении не дают ему права принимать решение об аресте тех или иных людей. Так на вопрос британской газеты The Daily Telegraph о возможности задержания президента РФ Владимира Путина в Ереване по требованию Международного уголовного суда (МУС) ответил глава кабмина республики Никол Пашинян.
По словам политика, после 2018 года судебная система Армении неоднократно реформировалась. В этой сфере был достигнут большой прогресс, похвастался он.
"В нашей стране не премьер решает, кого арестовать, а кого нет", — подчеркнул Пашинян.
Напомним, 1 февраля Армения стала участником Международного уголовного суда. Комментируя решение Еревана, Кремль выразил надежду на сохранение прежних отношений двух государств.