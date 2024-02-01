Пашинян: Россия не может быть главным партнёром Армении в оборонной сфере

Армения не может продолжать военное сотрудничество с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Нам нужно понять, с кем мы реально можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения. Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции", — сказал глава армянского правительства в эфире Общественного радио страны.

Пашинян добавил, что ранее 95–97% отношений в оборонной сфере Армении приходилось на Россию, но теперь это невозможно по "объективным и субъективным причинам". По его словам, необходимо понять, какие отношения республика строит с Грузией, Ираном, США, Индией, Францией и Россией, а также останется ли в составе ОДКБ.