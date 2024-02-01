Пашинян: Россия не может быть главным партнёром Армении в оборонной сфере
Армения не может продолжать военное сотрудничество с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Нам нужно понять, с кем мы реально можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения. Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции", — сказал глава армянского правительства в эфире Общественного радио страны.
Пашинян добавил, что ранее 95–97% отношений в оборонной сфере Армении приходилось на Россию, но теперь это невозможно по "объективным и субъективным причинам". По его словам, необходимо понять, какие отношения республика строит с Грузией, Ираном, США, Индией, Францией и Россией, а также останется ли в составе ОДКБ.
Кроме того, Пашинян полагает, что концепция реформирования Армии Армении при сотрудничестве с Россией не может быть реализована. Она была готова, но события зимы 2022 года, когда Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией, дали понять, что её реализация нереалистична, отметил премьер.
Напомним, что на прошедший 23 ноября саммит ОДКБ в Минске собирались лидеры всех шести государств – участников объединения, не приехал только премьер Армении Никол Пашинян, за что его сурово пожурил белорусский лидер Александр Лукашенко. По словам политика, разногласия внутри ОДКБ нужно обсуждать за столом, а "не устраивать демарши". До этого в Ереване утверждали, что не рассматривают для себя выход из ОДКБ и ЕАЭС, как и вывод военной базы ВС РФ в Гюмри. Пашинян и сам говорил, что республика не выходит из организации, хоть и не участвует в её мероприятиях. По его словам, Ереван даёт время для размышлений ОДКБ. В Кремле по этому поводу выразили сожаление.
ТАСС / AP / Sergei Grits