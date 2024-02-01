В Кремле надеются, что членство Армении в МУС не отразится на двусторонних отношениях

России важно, чтобы решение Армении присоединиться к Международному уголовному суду (МУС) не повлияло на двусторонние отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом это суверенное право Армении... Но, с другой стороны, для нас важно, чтобы подобные решения негативно не сказывались и де-юре, и де-факто на наших отношениях, коими мы дорожим и стремимся развивать", — сказал представитель Кремля.