В Кремле надеются, что членство Армении в МУС не отразится на двусторонних отношениях
Песков: РФ важно, чтобы вступление Армении в МУС не повлияло на отношения
России важно, чтобы решение Армении присоединиться к Международному уголовному суду (МУС) не повлияло на двусторонние отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В целом это суверенное право Армении... Но, с другой стороны, для нас важно, чтобы подобные решения негативно не сказывались и де-юре, и де-факто на наших отношениях, коими мы дорожим и стремимся развивать", — сказал представитель Кремля.
Напомним, сегодня, 1 февраля, Армения стала 124-м государством – участником Римского статута. Как подчёркивали в МУС, закавказская республика также подтвердила свою приверженность юрисдикции суда с 10 мая 2021 года.
LIFE / Павел Баранов