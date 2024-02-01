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1 февраля, 10:19

В Кремле надеются, что членство Армении в МУС не отразится на двусторонних отношениях

Песков: РФ важно, чтобы вступление Армении в МУС не повлияло на отношения

России важно, чтобы решение Армении присоединиться к Международному уголовному суду (МУС) не повлияло на двусторонние отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом это суверенное право Армении... Но, с другой стороны, для нас важно, чтобы подобные решения негативно не сказывались и де-юре, и де-факто на наших отношениях, коими мы дорожим и стремимся развивать", — сказал представитель Кремля.

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Напомним, сегодня, 1 февраля, Армения стала 124-м государством – участником Римского статута. Как подчёркивали в МУС, закавказская республика также подтвердила свою приверженность юрисдикции суда с 10 мая 2021 года.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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