В G7 отказались признавать выборы на новых территориях России

Страны G7 не станут признавать результаты выборов, проведённых на новых территориях России, сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, в "Большой семёрке" отметили, что это решение бессрочное, поэтому касается не только выборов президента в марте.

"Большая семёрка" призовёт Россию "полностью" и "безоговорочно" вывести свои Вооружённые силы с Украины и пообещает никогда не признавать выборы, которые Россия проводит сейчас или в будущем", — говорится в сообщении издания.

Лидеры стран планируют переговорить с Владимиром Зеленским по телефону 24 февраля, в годовщину начала СВО. В сообщении отмечается, что союзники киевского режима собираются увеличить военную помощь, а также предоставить дополнительные возможности по производству и поставкам оружия, поскольку Незалежная столкнулась с дефицитом артиллерии и перспективой долгого застоя в зоне спецоперации.