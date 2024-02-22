В G7 отказались признавать выборы на новых территориях России
Bloomberg: Страны G7 никогда не признают результаты выборов в новых регионах РФ
Страны G7 не станут признавать результаты выборов, проведённых на новых территориях России, сообщило агентство Bloomberg. Кроме того, в "Большой семёрке" отметили, что это решение бессрочное, поэтому касается не только выборов президента в марте.
"Большая семёрка" призовёт Россию "полностью" и "безоговорочно" вывести свои Вооружённые силы с Украины и пообещает никогда не признавать выборы, которые Россия проводит сейчас или в будущем", — говорится в сообщении издания.
Лидеры стран планируют переговорить с Владимиром Зеленским по телефону 24 февраля, в годовщину начала СВО. В сообщении отмечается, что союзники киевского режима собираются увеличить военную помощь, а также предоставить дополнительные возможности по производству и поставкам оружия, поскольку Незалежная столкнулась с дефицитом артиллерии и перспективой долгого застоя в зоне спецоперации.
Напомним, выборы президента Российской Федерации запланированы на 15, 16 и 17 марта. Недавно Центризбирком утвердил текст бюллетеней с кандидатами, в числе которых помимо действующего главы государства Владимира Путина также Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди"). При этом ВЦИОМ выяснил, что 80% россиян готовы проголосовать за Путина уже сейчас. Граждане полностью одобряют его политику.
ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев