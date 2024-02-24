"Заходит в тупик": Экономист назвал необычным 13-й пакет санкций ЕС против России

Евросоюз недавно объявил о введении 13-го пакета санкций против России, в который вошли 106 физических и 88 юридических лиц. При этом необычен он тем, что в список помимо российских компаний также попали предприятия из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции, рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

"Это говорит о том, что политика санкций, безусловно, заходит в тупик, потому что европейские власти пошли таким сложным путём, что в итоге им придётся половину мира ввести под санкции", — отметил он в беседе с радио "Комсомольская правда".

При этом эксперт назвал невозможным такое развитие событий, потому что ввод новых санкций всегда несёт убытки не только для мировой экономики, но и для экономики стран самого ЕС. Он считает, что 2024 год станет последним годом для политики санкций. Специалист также отметил, что компании, находящиеся в санкционных списках, принимаются не государством, а руководством самих организаций, поскольку в этих странах сегментируется рынок финансов.

Вместе с тем он добавил, что внушительных последствий и перемен в отношении РФ ожидать не стоит. Рынок всё время претерпевает изменения, но связь нашей страны с миром не может оборваться.

"Рынок меняется. Но связь нашей страны с внешним миром всё равно будет", — заключил экономист.