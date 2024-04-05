Зеленский ввёл новые санкции против России

Владимир Зеленский утвердил указ о введении новых санкций в отношении семи физических лиц, в числе которых граждане Украины, России, Румынии и Израиля, а также против 86 организаций из России, в основном занимающихся промышленностью.

Распоряжение о введении санкций в отношении списка физических и юридических лиц, перечисленных в дополнениях к документу, опубликовано на сайте Зеленского. Рестрикции вводятся сроком от трёх до десяти лет, они направлены на блокировку активов, ограничение торговых операций (вплоть до полного прекращения), предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности и остановку выполнения экономических и финансовых договорённостей.