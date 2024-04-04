Раскрыта причина отказа Зеленского от интервью с Карлсоном
Политолог Макаренко: Зеленский боится идти на интервью к Карлсону
Владимир Зеленский отказался от интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, чтобы не опозориться, отвечая на непредсказуемые вопросы. Таким мнением поделился политолог, доцент МПГУ, кандидат философских наук Олег Макаренко в эфире радио Sputnik.
"Такер Карлсон может задать очень неудобные вопросы, на которые Зеленский ответить не сможет, потому что у него не будет суфлёра из Соединённых Штатов, который бы ему тут же объяснял его позицию. Зеленский абсолютно несамостоятельная фигура, давать интервью он может только тем СМИ, которые заранее предоставляют ему вопросы, ответы на которые он согласовывает. А Карлсон будет задавать самые непредсказуемые вопросы", — считает Олег Макаренко.
Также, по словам политолога, Зеленский боится ответить противоположно позициям США, Британии и тех государств, которые хотят продолжения войны. Политик боится, что после такого его просто могут "убрать".
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что неоднократно направлял запросы на интервью с Владимиром Зеленским, но все они были проигнорированы. В отличие от него президент России Владимир Путин с радостью согласился на беседу. Напомним, 9 февраля вышло их интервью на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее американский журналист отметил, что российский лидер был с ним искренен.
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