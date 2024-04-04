Раскрыта причина отказа Зеленского от интервью с Карлсоном

"Такер Карлсон может задать очень неудобные вопросы, на которые Зеленский ответить не сможет, потому что у него не будет суфлёра из Соединённых Штатов, который бы ему тут же объяснял его позицию. Зеленский абсолютно несамостоятельная фигура, давать интервью он может только тем СМИ, которые заранее предоставляют ему вопросы, ответы на которые он согласовывает. А Карлсон будет задавать самые непредсказуемые вопросы", — считает Олег Макаренко.