Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 23:15

Журналист Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Американский журналист Такер Карлсон неоднократно направлял запросы на интервью с Владимиром Зеленским, однако все они были проигнорированы. Об этом экс-хедлайнер Fox News рассказал в видео, опубликованном на странице в соцсети X.

"Мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал", — пояснил журналист.

Песков прокомментировал идею Такера Карлсона взять интервью у Зеленского
Песков прокомментировал идею Такера Карлсона взять интервью у Зеленского

Напомним, 9 февраля вышло интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее американский журналист отметил, что российский лидер был с ним искренен.

Оксана Попова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Такер Карлсон
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров