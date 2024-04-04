Журналист Карлсон заявил, что Зеленский проигнорировал все просьбы об интервью
Владимир Зеленский. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Американский журналист Такер Карлсон неоднократно направлял запросы на интервью с Владимиром Зеленским, однако все они были проигнорированы. Об этом экс-хедлайнер Fox News рассказал в видео, опубликованном на странице в соцсети X.
"Мы также направили многочисленные запросы об интервью самому Зеленскому, чтобы он объяснил свою позицию. Конечно, он их проигнорировал", — пояснил журналист.
Напомним, 9 февраля вышло интервью Путина с Карлсоном на русском языке. Глава государства начал разговор с истории многовековых отношений России и Украины, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности, хотя альянс не знает как. Позднее американский журналист отметил, что российский лидер был с ним искренен.