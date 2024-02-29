Иллюзия угрозы жизни: Журналист раскрыл, зачем Зеленский дал интервью Fox News в декорациях
Журналист Малькевич назвал попыткой реванша интервью Зеленского Fox News
Интервью Владимира Зеленского корреспондентам Fox News было совершенно пустым с точки зрения содержания и проводилось исключительно ради того, чтобы впечатлить зрителей близостью к линии боевого соприкосновения. Таким мнением с "Царьградом" поделился журналист, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате Александр Малькевич.
По его мнению, это интервью — попытка реванша. Выигрыш нужен был обеим сторонам диалога, ранее чувствительно уязвлённым. Fox News — кризисом, случившимся после того, как под нажимом Белого дома пришлось расстаться с Такером Карлсоном. Руководство телеканала должно было ответить на успех журналиста, связанный с интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Зеленский же не мог спокойно перенести тот факт, что на российского лидера, а не на него смотрит весь мир.
Вот поэтому, считает Малькевич, уязвлённые стороны объединились и сделали такую постановку — с искусственными декорациями и иллюзией угрозы для жизни. Хотели выставить Зеленского героем, но получилось жалко.
"Постановочная картинка… Сделали что-то похожее на опасную зону. Сложили там какие-то дрова. При этом сколько раз уже приходилось давать советы ЦИПсО: ребята, ну работайте вы тоньше… Кто вам мешает?" — сыронизировал журналист.
Ранее в интервью телеканалу Fox News Зеленский признался, что у Киева нет плана Б на случай, если финансирование со стороны западных партнёров прекратится. При этом он исключил заключение новых Минских соглашений и отрицательно высказался о призывах к прекращению огня, которые озвучивают некоторые его коллеги.
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