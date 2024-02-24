Зеленского заподозрили в торге за гарантии личной безопасности
Смирнов: Слова Зеленского сигнализируют о начале торга за гарантии
Слова Владимира Зеленского о начале нового контрнаступления ВСУ в Чёрном море могут свидетельствовать о начале торга за гарантии личной безопасности. Об этом РИА "Новости" заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
"Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности и даёт чёткий сигнал своим хозяевам о том, что среди условий прекращения конфликта на Украине должна быть его жизнь", — уверен общественный деятель.
По его мнению, будущее Зеленского предопределено: он навсегда запятнал и дискредитировал себя как политик.
Напомним, Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украина не собирается повторяться и заключать соглашения, подобные Минским. По его словам, официальных предложений по обмену территории на членство в НАТО и ЕС Киев никогда не получал, а сведения об этом — выдумки западных СМИ. Он также заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Чёрном море", пообещав России "сюрпризы".
ТАСС / EPA / Mads Claus Rasmussen