Слова Владимира Зеленского о начале нового контрнаступления ВСУ в Чёрном море могут свидетельствовать о начале торга за гарантии личной безопасности. Об этом РИА "Новости" заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

"Зеленский начал торг за гарантии личной безопасности и даёт чёткий сигнал своим хозяевам о том, что среди условий прекращения конфликта на Украине должна быть его жизнь", — уверен общественный деятель.

По его мнению, будущее Зеленского предопределено: он навсегда запятнал и дискредитировал себя как политик.