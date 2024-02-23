Зеленский исключил заключение новых Минских соглашений

Украина не собирается повторяться и заключать соглашения, подобные Минским, заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News. Политик пояснил вместе с тем, что официальных предложений по обмену территории на членство в НАТО и ЕС Киев никогда не получал, а сведения об этом — выдумки западных СМИ.

"Во-первых, никто никогда не делал нам подобных предложений... ничего официального. Во-вторых... у нас был замороженный конфликт... Мы не желаем повторять Минские соглашения о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты", — сказал Зеленский.