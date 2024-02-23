Зеленский исключил заключение новых Минских соглашений
Владимир Зеленский. Обложка © t.me / V_Zelenskiy_official
Украина не собирается повторяться и заключать соглашения, подобные Минским, заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News. Политик пояснил вместе с тем, что официальных предложений по обмену территории на членство в НАТО и ЕС Киев никогда не получал, а сведения об этом — выдумки западных СМИ.
"Во-первых, никто никогда не делал нам подобных предложений... ничего официального. Во-вторых... у нас был замороженный конфликт... Мы не желаем повторять Минские соглашения о другой части нашей территории. Мы не верим в новые замороженные конфликты", — сказал Зеленский.
Он также отрицательно высказался о призывах к прекращению огня, которые озвучивают некоторые его коллеги. По его мнению, сейчас вопрос "не только в территории, но и безопасности" Украины.
Напомним, 12 февраля 2015 года лидеры России, Украины, Германии и Франции подписали "Минск-2", который должен был положить конец вооружённому конфликту в Донбассе. Спустя семь лет экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что соглашения были подписаны с целью "дать Украине время" для вооружения. Экс-президент Франции Франсуа Олланд подтвердил, что Минские договорённости никто в Киеве исполнять не собирался.