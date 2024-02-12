В Совбезе раскрыли "могильщиков" Минских соглашений, толкнувших Россию к СВО Первый замсекретаря СБ РФ Нургалиев: Запад и Киев сорвали исполнение "Минска-2" 12 февраля, 07:49 Отношение Запада и Киева к "Минску-2" доказало правильность начала СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Украина, Франция, Германия изначально не собирались следовать Минским соглашениям, поэтому начало спецоперации было неизбежным. Об этом сказал первый замсекретаря Совета безопасности (СБ) РФ Рашид Нургалиев в беседе с aif.ru, назвав "могильщиков" договора.

"Могло ли такое поведение нас удивить? Едва ли. Давно очевидно: то, что в просвещённой Европе XVIII–XIX веков считалось дурным тоном, сейчас является принципом поведения руководителей западных стран", — отметил он.

Чиновник напомнил, что экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд позже откровенно признавались, что целью Минских договорённостей была попытка оттянуть время и вооружить Украину. Это же подтверждал и бывший украинский лидер Пётр Порошенко.

Нургалиев подчеркнул, что решение Москвы о проведении спецоперации было верным, исходя из позиции западных политиков. Он добавил, что Запад обвинил именно Россию в срыве Минских соглашений, хотя сам сделал всё, чтобы Киев не пошёл на переговоры с Москвой.

"Годы регулярных заседаний в рамках трёхсторонней контактной группы, обсуждения "формулы Штайнмайера", встречи в "нормандском формате" с целью достижения мира на Украине оказались имитацией деятельности как со стороны руководства Киева, так и его покровителей на Западе", — сказал Нургалиев.

Западные страны тянули время, накачивая Украину оружием и подготавливая её к открытой борьбе с Россией, резюмировал он.

Авторы Татьяна Миссуми