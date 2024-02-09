Путин заявил, что был готов исполнять Минские соглашения

Если бы людей Донбасса уговорили вернуться в рамки украинской государственности при соблюдении Минских соглашений, можно было бы добиться постепенного "заживления ран", но Киев принял решение действовать исключительно военной силой. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону, опубликованном на сайте журналиста.

По словам Путина, для Украины Минские соглашения сложны, ведь в них много элементов независимости для Донбасса.

"Постепенно, когда эта часть территории вернётся в хозяйственную жизнь, в общую социальную среду, когда пенсии будут платить, социальные пособия — всё постепенно, постепенно срастётся. Нет, никто этого не хотел, все хотели только с помощью военной силы решить вопрос. Но этого мы не могли позволить", — заявил Путин.

Он также сообщил, что был готов исполнять Минские соглашения. По словам президента, Москва постоянно обращалась к руководству Америки и Европы, требуя прекращения поставок Украине оружия. На вопрос Такера, доносил ли Путин, что Россия будет действовать, если эта накачка не остановится, президент РФ ответил утвердительно.

"Мы постоянно об этом говорили. Мы обращались к руководству Соединённых Штатов, европейских стран, чтобы этот процесс прекратился немедленно, чтобы были исполнены Минские соглашения. Откровенно говоря, я не знал, как мы это сделаем, но я был готов исполнять", — пояснил Путин.