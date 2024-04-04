Зеленский купил в Британии особняк короля Карла III за 20 млн фунтов

Особняк Highgrove House, который ранее был резиденцией короля Великобритании Карла III, был куплен Владимиром Зеленским. Как пишет The London Crier, согласно некоторым оценкам, стоимость этой покупки может достигать 20 миллионов фунтов стерлингов.

Журналисты сообщили, что предположительно сделка была оформлена в конце февраля – начале марта текущего года. По словам бывшего дворецкого Карла III Гранта Харролда, продажа могла быть завершена 29 февраля. Этот факт косвенно подтверждает увольнение шести сотрудников резиденции.

Сообщается, что этот особняк принадлежал королевской семье в течение 44 лет. Именно там нынешний король вместе с принцессой Дианой воспитывал своих детей — принцев Уильяма и Гарри.

Стоит отметить, что официальных подтверждений этой покупки не поступало. Также журналисты задаются вопросом, как Зеленский смог убедить Карла продать резиденцию. По их мнению, на данное решение могла повлиять "близость" Елены Зеленской с королевой Камиллой.