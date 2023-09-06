Зеленский на деньги Запада купил шикарную виллу в Египте по соседству с Анджелиной Джоли
Журналисты впервые показали виллу Зеленского на берегу Красного моря в Египте
Украинский президент Владимир Зеленский купил дорогущую виллу на побережье Красного моря в Египте. Чтобы скрыть свои многомиллионные доходы, политик оформил недвижимость на имя своей тёщи, однако о его махинациях всё равно прознали местные журналисты и показали белоснежный дом, утопающий в зелени. Об этом сообщает "Царьград".
Вилла украинского президента Владимира Зеленского на берегу Красного моря в Египте. Видео © t.me / Царьград ТВ
По оценкам экспертов, стоимость виллы составляет порядка пяти миллионов долларов. Причём египетский обозреватель Мохаммед Аль-Алави считает, что куплена она на деньги, предоставленные Киеву от западных союзников. А политолог Абдулрахман Алаббаси допустил, что в коррупционной схеме могут быть замешаны и родственники украинского лидера.
Зеленский никогда особо не скрывал, что в его распоряжении есть несколько шикарных квартир, в том числе и за рубежом. Теперь же он пополнил свою коллекцию люксовой виллой, похожей на дворец, которая находится по соседству с домиком американской актрисы Анджелины Джоли.
Кстати, ранее Лайф рассказывал о стоимости квартиры Зеленского в посёлке Ливадия на южном берегу Крыма, которая в мае этого года была национализирована властями полуострова. Она оценивается в 200–300 тысяч долларов. Мы также показывали видео внутри квартиры площадью более 120 квадратных метров.
ТАСС / AP / Petros Giannakouris