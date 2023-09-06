Зеленский на деньги Запада купил шикарную виллу в Египте по соседству с Анджелиной Джоли

Украинский президент Владимир Зеленский купил дорогущую виллу на побережье Красного моря в Египте. Чтобы скрыть свои многомиллионные доходы, политик оформил недвижимость на имя своей тёщи, однако о его махинациях всё равно прознали местные журналисты и показали белоснежный дом, утопающий в зелени. Об этом сообщает "Царьград".

Вилла украинского президента Владимира Зеленского на берегу Красного моря в Египте. Видео © t.me / Царьград ТВ

По оценкам экспертов, стоимость виллы составляет порядка пяти миллионов долларов. Причём египетский обозреватель Мохаммед Аль-Алави считает, что куплена она на деньги, предоставленные Киеву от западных союзников. А политолог Абдулрахман Алаббаси допустил, что в коррупционной схеме могут быть замешаны и родственники украинского лидера.