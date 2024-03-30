Регион

Уведомления отключены

30 марта, 10:53

Решение ЕС сорвало программу полётов из Калининграда в Анталью

АТОР: Программа полётов Southwind из Калининграда в Анталью отменена

Авиакомпания Southwind отменила программу полётов в турецкую Анталью из Калининграда в связи с запретом пролетать через воздушное пространство европейских стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации туроператоров России.

"В связи с запретом на пролёт над ЕС для авиакомпании Southwind отменена полётная программа в Анталью из Калининграда", сказано в публикации.

Туроператор Pegas Touristik сообщил представителям АТОР, что все туристы, которые уже приобрели туры, сформированные на отменённых чартерах, смогут оформить полный возврат уплаченных средств либо полететь в пункт назначения через Москву или Петербург. Чартерные рейсы Калининград – Анталья должны были начаться с 20 апреля 2024 года. А ещё в управлении калининградского аэропорта Храброво рассказали, что планируют к лету организовать полёты в турецкий Стамбул.

Российских туристов из "адского лагеря" в Шарм-эль-Шейхе вывезли в Москву
Российских туристов из "адского лагеря" в Шарм-эль-Шейхе вывезли в Москву

Напомним, о том, что самолёты турецкой авиакомпании Southwind Airlines не смогут летать через воздушное пространство ЕС, стало известно 28 марта после соответствующего решения Евросоюза, принятого в Брюсселе и уже вступившего в силу. Причина запрета — антироссийские санкции Европейского союза, по мнению которого, основная доля собственности Southwind находится в Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Путешествия и туризм
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров