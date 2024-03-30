Решение ЕС сорвало программу полётов из Калининграда в Анталью

Авиакомпания Southwind отменила программу полётов в турецкую Анталью из Калининграда в связи с запретом пролетать через воздушное пространство европейских стран. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации туроператоров России.

"В связи с запретом на пролёт над ЕС для авиакомпании Southwind отменена полётная программа в Анталью из Калининграда", — сказано в публикации.

Туроператор Pegas Touristik сообщил представителям АТОР, что все туристы, которые уже приобрели туры, сформированные на отменённых чартерах, смогут оформить полный возврат уплаченных средств либо полететь в пункт назначения через Москву или Петербург. Чартерные рейсы Калининград – Анталья должны были начаться с 20 апреля 2024 года. А ещё в управлении калининградского аэропорта Храброво рассказали, что планируют к лету организовать полёты в турецкий Стамбул.