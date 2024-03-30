Российских туристов из "адского лагеря" в Шарм-эль-Шейхе вывезли в Москву

Туристические операторы Coral Travel и Pegas Touristik вывезли рейсом авиакомпании Southwind из Шарм-эль-Шейха российских туристов, которые почти 12 часов не могли вылететь в Москву. На момент написания материала борт уже должен был приземлиться в столице. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как похожая проблема возникла у российских туристов в Хургаде, когда на самолёте, что должен был доставить их в Москву, уже на взлётной полосе произошёл отказ бортовых систем. К сожалению, в этом случае туристов никто не стал размещать в гостиницу, пока решается проблема, а вместо горячего питания после 12 часов ожидания им раздали по бутылке воды и булочке.