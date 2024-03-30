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30 марта, 09:20

Российских туристов из "адского лагеря" в Шарм-эль-Шейхе вывезли в Москву

Российских туристов, на 12 часов застрявших в Шарм-эль-Шейхе, доставили в Москву

Туристические операторы Coral Travel и Pegas Touristik вывезли рейсом авиакомпании Southwind из Шарм-эль-Шейха российских туристов, которые почти 12 часов не могли вылететь в Москву. На момент написания материала борт уже должен был приземлиться в столице. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ.

"Туроператоры Coral Travel и Pegas Touristik оперативно вывезли туристов, "застрявших" в Шарм-эль-Шейхе, рейсом авиакомпании Southwind. Задержка составила 11 часов 14 минут, вылет состоялся в 04:27 местного времени (05:27 мск. — Прим. Life.ru). Туристы ожидали вылета в отелях", — сказано в публикации.

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Ранее Life.ru рассказывал о том, как похожая проблема возникла у российских туристов в Хургаде, когда на самолёте, что должен был доставить их в Москву, уже на взлётной полосе произошёл отказ бортовых систем. К сожалению, в этом случае туристов никто не стал размещать в гостиницу, пока решается проблема, а вместо горячего питания после 12 часов ожидания им раздали по бутылке воды и булочке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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