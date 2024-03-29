В Бангкоке умер россиянин, впавший в кому из-за отсутствия кислорода в самолёте
Турист из Красноярска Сергей Напалков, впавший в кому во время ожидания вылета из Бангкока в Красноярск из-за отсутствия кислорода в самолёте "Аэрофлота", скончался в одном из медучреждений столицы Таиланда. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на родственников погибшего.
К вечеру пятницы мужчине стало хуже. Врачи старались реанимировать пациента, но их попытки, к сожалению, были безрезультатны, сообщили родные Сергея Напалкова.
Ранее Life.ru сообщал, что мужчина из Красноярска впал в кому в самолёте "Аэрофлота", который готовился к вылету из Бангкока. Из-за неисправности рейс задержался на сутки, а пассажиры четыре часа просидели на борту воздушного судна, в салон которого не подавался кислород. С течением времени находящимся там людям становилось плохо, некоторые теряли сознание. Всего медики госпитализировали четырёх человек.
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