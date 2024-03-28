В Таиланде россиянин впал в кому из-за отсутствия кислорода в самолёте. Врачи грозятся его отключить

Турист из Красноярска впал в кому во время задержки вылета самолёта из Бангкока (Таиланд). Медики уже насчитали больше трёх миллионов за лечение мужчины, пишет Kras Mash.

Супруга туриста из Красноярска рассказала, что не может снять деньги с российской карты, чтобы оплатить лечение мужа. Видео © Telegram / Kras Mash

По информации телеграм-канала, рейс "Аэрофлота" не смог вылететь в Красноярск 27 марта из-за неисправности и задержался на сутки. Пассажиры четыре часа просидели в самолёте, в салон которого не подавался кислород. Многие почувствовали себя плохо, стали терять сознание, их забирали на скорой. Всего медики госпитализировали четверых, у одного мужчины остановилось сердце.

В настоящее время турист находится в коме, его состояние очень тяжёлое. Супруге выставили гигантский счёт за оплату лечения. Женщина рассказала телеграм-каналу, что деньги у неё есть, но она не может их снять с российской карты. В страховой компании объяснили, что это не их случай. Тайские врачи требуют моментально внести полтора миллиона рублей в счёт за лечение, иначе пациента отключат от системы жизнеобеспечения. Утверждается, что авиакомпания на связь с супругой пострадавшего не выходит.

"Это за те два дня и за те все операции, процедуры, которые они ему сделали. Если я не оплачу, не положу хотя бы на депозит госпиталя полтора миллиона нашими рублями, мужа просто отключат от системы жизнеобеспечения", — пояснила супруга пациента.