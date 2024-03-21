Сразу двум россиянам стало плохо в самолёте, летевшем из Таиланда в Екатеринбург

Двум россиянам стало плохо во время полёта из Таиланда в РФ, в результате чего Airbus A330 "Аэрофлота" экстренно посадили в Ташкенте. Об этом сообщает SHOT.

Airbus A330, двум пассажирам которого стало плохо по пути из Бангкока в Екатеринбург. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, воздушное судно следовало по рейсу Бангкок – Екатеринбург, однако в какой-то момент 59-летнему пассажиру резко стало плохо. В итоге члены экипажа решили экстренно сесть в столице Узбекистана. На место прибыли местные врачи и доставили мужчину в больницу Ташкента. По предварительным данным, у него был инфаркт. Его жена осталась на борту и решила лететь дальше.

Спустя час рейс должен был продолжиться, однако во время руления к взлётно-посадочной полосе стало плохо ещё одной пассажирке. В итоге борт развернулся и отправился на стоянку, а женщину передали медикам. Вскоре лайнер продолжил путь на Урал.