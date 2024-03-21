Сразу двум россиянам стало плохо в самолёте, летевшем из Таиланда в Екатеринбург
SHOT: Двум россиянам стало плохо в летевшем из Бангкока в Екатеринбург лайнере
Мужчина, которому стало плохо на рейсе Бангкок – Екатеринбург. Обложка © Telegram / SHOT
Двум россиянам стало плохо во время полёта из Таиланда в РФ, в результате чего Airbus A330 "Аэрофлота" экстренно посадили в Ташкенте. Об этом сообщает SHOT.
Airbus A330, двум пассажирам которого стало плохо по пути из Бангкока в Екатеринбург. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, воздушное судно следовало по рейсу Бангкок – Екатеринбург, однако в какой-то момент 59-летнему пассажиру резко стало плохо. В итоге члены экипажа решили экстренно сесть в столице Узбекистана. На место прибыли местные врачи и доставили мужчину в больницу Ташкента. По предварительным данным, у него был инфаркт. Его жена осталась на борту и решила лететь дальше.
Спустя час рейс должен был продолжиться, однако во время руления к взлётно-посадочной полосе стало плохо ещё одной пассажирке. В итоге борт развернулся и отправился на стоянку, а женщину передали медикам. Вскоре лайнер продолжил путь на Урал.
Ранее Life.ru писал об экстренной посадке самолёта "Уральских авиалиний". Борт приземлился в Екатеринбурге из-за пассажира, который потерял сознание и долгое время не приходил в себя.