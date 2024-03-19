Пассажир умер в самолёте Москва – Куляб

Пассажир скоропостижно скончался в самолёте авиакомпании "Уральские авиалинии", который летел из Москвы в Таджикистан. По данным телеграм-канала "Авиаторщина", Airbus A321neo вылетел из Домодедово в Куляб с 92 пассажирами на борту, как вдруг одному из них стало плохо.

Бортпроводники пытались откачать пассажира, но ему становилось только хуже. Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в самарском аэропорту Курумоч. Однако пассажир умер ещё до посадки, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать его смерть. В "Уральских авиалиниях" подтвердили информацию о ЧП на борту.

"Факт подтверждаем, без подробностей", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе авиаперевозчика.