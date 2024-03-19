Пассажир умер в самолёте Москва – Куляб
Пассажир умер на рейсе "Уральских авиалиний" из Москвы в Таджикистан
Пассажир скоропостижно скончался в самолёте авиакомпании "Уральские авиалинии", который летел из Москвы в Таджикистан. По данным телеграм-канала "Авиаторщина", Airbus A321neo вылетел из Домодедово в Куляб с 92 пассажирами на борту, как вдруг одному из них стало плохо.
Бортпроводники пытались откачать пассажира, но ему становилось только хуже. Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в самарском аэропорту Курумоч. Однако пассажир умер ещё до посадки, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать его смерть. В "Уральских авиалиниях" подтвердили информацию о ЧП на борту.
"Факт подтверждаем, без подробностей", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе авиаперевозчика.
Ранее сообщалось, что самолёт Airbus A320 авиакомпании Royal Air, выполнявший рейс Катиклан – Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге из-за загоревшегося пауэрбанка. Устройство принадлежало одному из пассажиров, который решил зарядить свой iPad.
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