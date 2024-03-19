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19 марта, 08:53

Пассажир умер в самолёте Москва – Куляб

Пассажир умер на рейсе "Уральских авиалиний" из Москвы в Таджикистан

Пассажир скоропостижно скончался в самолёте авиакомпании "Уральские авиалинии", который летел из Москвы в Таджикистан. По данным телеграм-канала "Авиаторщина", Airbus A321neo вылетел из Домодедово в Куляб с 92 пассажирами на борту, как вдруг одному из них стало плохо.

Бортпроводники пытались откачать пассажира, но ему становилось только хуже. Командир воздушного судна принял решение совершить экстренную посадку в самарском аэропорту Курумоч. Однако пассажир умер ещё до посадки, прибывшим на место медикам оставалось только констатировать его смерть. В "Уральских авиалиниях" подтвердили информацию о ЧП на борту.

"Факт подтверждаем, без подробностей", — сообщили РИА "Новости" в пресс-службе авиаперевозчика.

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Ранее сообщалось, что самолёт Airbus A320 авиакомпании Royal Air, выполнявший рейс Катиклан – Шанхай, совершил экстренную посадку в Гонконге из-за загоревшегося пауэрбанка. Устройство принадлежало одному из пассажиров, который решил зарядить свой iPad.

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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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